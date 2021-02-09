РИАМО - 9 фев. Завод объемно-блочного домостроения появится в поселке Сычево Волоколамского городского округа, там будут производить цельные комнаты с отделкой и окнами, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Сейчас стартует первый этап возведения основного производственного корпуса завода объемно-блочного домостроения. Планируемые производственные мощности составят 350 тысяч квадратных метров в год. Общая площадь производственного корпуса - 15,5 тысячи квадратных метров. На объекте смогут работать порядка 350 человек», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Строительная компания ООО «Выбор-В» самостоятельно строит себе производство объемно-блочного домостроения. На заводе будут производить цельные комнаты с отделкой и окнами. Потом из них будут собирать дома.

По словам застройщика, такая технология позволит строить по одному этажу жилого дома в день до высоты в 25 этажей.

Федотова добавила, что объект сопровождают персональные менеджеры центра содействия строительству при правительстве региона.