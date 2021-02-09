РИАМО - 9 фев. В январе в Московской области пресекли переход более 200 человек через железнодорожные пути в неположенном месте, власти региона регулярно проводят соответствующие рейды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«С большинством нарушителей провели разъяснительные беседы о недопустимости перехода железной дороги в неположенном месте, а 13 граждан были привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Рейды проводят представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, транспортной полиции, ОАО «РЖД», ГУРБ и муниципалитетов.

В прошлом месяце в шести городских округах провели более 10 мероприятий. Больше всего нарушителей зафиксировали на Ярославском направлении МЖД.

В 2020 году удалось сократить число пострадавших и погибших на железнодорожной инфраструктуре на 25%.