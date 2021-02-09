РИАМО - 9 фев. В рамках проекта нового корпуса школы №2007 на улице Горчакова на юго-западе столицы в ее дворе появятся футбольное поле, площадка для гимнастики и беговая дорожка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Четырехэтажный корпус для школы №2007 возводится по индивидуальному проекту. Общая строительная готовность здания составляет 47%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что весной начнется благоустройство территории. Вдоль фасадов нового учебного корпуса обустроят площадки для тихого отдыха и проведения школьных линеек.

В здании разместят два спортивных зала, а также актовый зал. В распоряжении школьников и педагогов будут актовый зал с артистическими комнатами, библиотека и медиатека, а также столовая на 150 мест.