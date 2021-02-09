РИАМО - 9 фев. Москомархитектура одобрила проект детского сада на 350 мест в поселке Коммунарка в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Площадь детского сада составит 5,2 тысячи квадратных метров. Его возведут по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, Фитаревская улица, владение 9А. Здание рассчитано на 350 мест и 14 детских групп. Оно будет иметь три надземных этажа и один подземный. Детский сад будет «Г»-образной формы.

«Фасады облицуют крупноформатными белыми панелями, яркими акцентами станут окна, оформленные снаружи в разноцветные рамы красного и салатового цвета. Также из общего объема будут выступать входные группы, оформленные в сером цвете», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В здании расположатся музыкальный зал, два физкультурных зала, буфет и столовая, медицинский блок и другие помещения. Все этажи детского сада приспособлены для маломобильных категорий граждан.

Окружающую территорию озеленят и благоустроят, установят на ней веранды и детские площадки.