РИАМО - 9 фев. В 2021 году в Подмосковье увеличат площади под сев овощей открытого грунта, территории увеличат на 1,2 тысячи гектара, что в процентном отношении равно 18%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Всего овощи открытого грунта аграрии планируют посеять на площади 7,6 тысячи гектара», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что сев масличных культур в регионе могут увеличить на 1,8 тысячи гектара или на 5% к уровню 2020 года.

Ранее Воскресенский отметил, что суммарная посевная площадь в Подмосковье в текущем году вырастет на 46,5 тысячи гектара и составит 577,5 тысячи гектара.