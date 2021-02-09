РИАМО - 9 фев. Человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но не снизил риск для окружающих, сообщил вакцинолог Евгений Тимаков.

Прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится сам и не заразит других. У многих после вакцинации появляется ложное чувство безопасности.

«После прививки все равно есть небольшой риск заражения, хотя если оно и произойдет, то болезнь не будет протекать в тяжелой форме. Кроме того, человек сам может быть источником инфекции и представлять опасность для окружающих. Поэтому после вакцинации, наоборот, надо усилить бдительность», — сказал Тимаков в эфире радио Sputnik.

В первые дни после вакцинации нужно быть особенно внимательным к своему состоянию. Нельзя исключать вероятность того, что прививка сделана в момент, когда у человека протекает инкубационный период какого-либо инфекционного заболевания. Реакцию на вакцину легко спутать с симптомами болезни.

Ни в коем случае нельзя скрывать от медиков наличие каких-либо симптомов после прививки. Если возникают аллергические реакции, высокая температура, сильно выраженные головные или мышечные боли, одышка, кашель, насморк, боли в горле, особенно если эти реакции длительные, больше трех-пяти дней, необходимо обратиться к врачу.

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9 ФЕВРАЛЯ

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