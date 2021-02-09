РИАМО - 9 фев. Почти 400 водозаборных узлов и водонапорных станций построили и восстановили в Подмосковье в рамках реализации госпрограммы «Чистая вода» с 2014 по 2020 годы, благодаря этому улучшилось качество водоснабжения 2 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Проблема (с чистой водой - ред.) полностью решена в 12 муниципалитетах. Сейчас около 92% жителей Московской области обеспечены чистой водой, к 2024 году этот показатель должен увеличиться почти до 95%», - говорится в сообщении.

В течение ближайших трех лет в регионе планируется построить и реконструировать 110 водозаборных узлов и станций, пять участков водопроводных сетей.

Модернизация Восточной системы водоснабжения

В рамках программы «Чистая вода» также проводится модернизация системы водоснабжения в Орехово-Зуевском округе. С результатами этой работы во вторник ознакомился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас в Орехово-Зуевском округе готовится проект реконструкции насосной станции №1 - это исходная точка подачи чистой воды в Восточную систему водоснабжения, которую модернизируют с 2016 года. В настоящее время в состав системы входят 57 артезианских скважин, четыре насосные станции и водоводы протяженностью более 230 километров.

Чистая вода из Восточной системы водоснабжения уже поступает в дома почти 1 миллиона жителей городских округов Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Электросталь, Лосино-Петровский, Щелково, Балашиха и Богородский. Модернизация насосной станции №1 позволит дополнительно обеспечить качественной водой 120 тысяч жителей Орехово-Зуевского округа.

«Мы большую работу проводим по модернизации сетей водоснабжения. Наша задача - сделать воду еще чище. В Орехово-Зуеве до конца года закроем порядка 13 устаревших скважин, чтобы вода была идеальная. В Дзержинский чистая вода придет в феврале. И дальше продолжим менять ВЗУ по всей области», - сказал Воробьев.

Чистая вода из крана

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский добавил, что в Орехово-Зуевском округе также планируется ремонт насосных станций №2 и №3.

«Первоначально водоснабжение в Орехово-Зуевском городском округе осуществлялось из скважин. Но они теряют свою мощность, из-за чего качество воды ухудшается. Сейчас вода будет поступать из Восточной системы водоснабжения», - сказал Велиховский.

В этом году, кроме реконструкции насосной станции №1, запланировано строительство присоединительных водоводов к трем населенным пунктам городского округа Щелково и проектирование водовода к деревне Тимохово Богородского округа.

«Раньше мне постоянно приходилось менять фильтры, чистить технику от налета и накипи. Когда наливала воду, виден был на дне осадок оранжевого цвета, чувствовался странный вкус и неприятный запах. Сейчас из крана течет чистая вода. Теперь нам не нужно ездить на родники, чтобы привозить воду в бутылках», - рассказала мама троих детей из Орехово-Зуева Ольга Климкина.

Качество водопроводной воды улучшат в домах более 1 млн жителей востока Подмосковья>>