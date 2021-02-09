РИАМО - 9 фев. Новым главой района Печатники в Москве назначен Павел Горбатов, советующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Назначить Горбатова Павла Олеговича на должность главы управы района Печатники города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения данной должности, установленный нормативными правовыми актами города», - говорится в документе.

Ранее Горбатов работал на должности главы управы района Капотня (с ноября 2017 года). Этим же документов его освободили от занимаемой должности.

Также в 2010-2015 годах он работал на различных должностях в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. А в 2015-2017 годах трудился на должности начальника отдела префекта префектуры ЮВАО.