РИАМО - 9 фев. В сельскохозяйственную сферу Подмосковья планируют трудоустроить осужденных, которых приговорили к принудительным работам, это позволит сократить уровень рецидивной преступности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосковья посетили исправительный центр №1 УФСИН России по Московской области, расположенный в городском округе Кашира. Представители бизнес-сообщества заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, создании рабочих мест», – говорится в сообщении.

Представители региональных сельскохозяйственных предприятий отметили, что по причине прироста объема производства и продаж продукции имеется острая нехватка работников. Так, открытие подразделений на базе некоторых предприятий региона, где смогут трудиться, а также жить приговоренные к принудительным работам, представляет собой положительный опытом совместного сотрудничества.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев сказал, что развитие названного вида наказания позволит сократить уровень рецидивной преступности в Подмосковье.

Каратаев подчеркнул, что это произойдет за счет получения осужденными средств к существованию, а также шансу сохранить социальные связи. На социально-экономическое развитие региона скажется привлечение в производственный сектор дополнительной рабочей силы.