РИАМО - 9 фев. 14-летний школьник, который обманом устроился на работу в столичное метро и пробыл там стажером полдня, получит подарок – альбом с картами «Тройка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы рады, что работа в Московском транспорте стала мечтой многих ребят, которые думают о своей первой профессии. Но не приветствуем, когда такое рвение приводит к обману», – говорится в сообщении.

Департамент хочет, чтобы мечта школьника сбылась. В связи с этим его и других поклонников приглашают в клуб любителей метро в Центре профориентации. Если же несовершеннолетний будет осваивать профессию, которая связана с транспортом, его позовут на стажировку.

Подарком, который полагается школьнику, станет личный презент от заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Ранее несовершеннолетний позвонил дежурному по станции «Хорошевская». Во время разговора он сказал, что по распоряжению «сверху» к ним придет стажер. Мальчика встретили на станции и приняли его как стажера.

Школьник был замечен и задержан полицейскими, спустя полдня. В настоящее время его родителям грозит административный арест.