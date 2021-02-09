РИАМО - 9 фев. В деревне Ватутинки поселения Десеновское новой Москвы построят школу на 1,2 тысячи мест, при проектировании образовательного учреждения планируется обеспечить доступность для маломобильных граждан, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Школу в деревне Ватутинки на 1,2 тысячи учебных мест планируется построить в 2022 году. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить в этом году», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Принципы современной образовательной среды поддержат архитектурно-планировочные, конструктивные и технологические решения.

Проект будет предусматривать зонирование учебных зон с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней школы. В составе учебного здания планируют предусмотреть 20 учебных классов начальной школы, такое же количество классов средней школы с пятого по девятый классы и восемь - с 10 по 11 классы.

Планируется размещение медицинского, инженерного и академического лабораторно-исследовательских комплексов, а также робокласса с возможностью одновременного проведения занятий у нескольких групп и IT- полигон для практических занятий.

Также образовательное учреждение оснастят оборудованием в рамках проекта «Московская электронная школа».

Загрутдинов добавил, что возведение объектов образования в Москве продолжается. С каждым годом строительство объектов образования становится более масштабным. Так, объекты возводят с большой площадью и количеством образовательных мест.

Таким образом, удобство аудиторий, классов, а также актовых залов в новых учебных заведениях повысится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что возведение учебных заведений – одна из важнейших социальных программ для столицы.