РИАМО - 9 фев. В Краснопресненское депо столицы были доставлены четыре трехсекционных трамвая «Витязь-Москва», новые вагоны отличаются от прошлых моделей и салоном, и внешним видом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Совсем скоро они выйдут на маршруты на северо-западе Москвы, заменив высокопольные односекционные трамваи», – говорится в сообщении.
Отличительными особенностями новых трамваем считается увеличенные количество мест в салоне, табло, а также экраны. В новых вагонах появилась подсветка.
В текущем году в столицу должны поставить 109 низкопольных вагонов, в числе которых 90 односекционных и 19 трехсекционных.
Трехсекционные трамваи начнут курсировать на линиях с большим пассажиропотоком.
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