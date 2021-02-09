РИАМО - 9 фев. В Краснопресненское депо столицы были доставлены четыре трехсекционных трамвая «Витязь-Москва», новые вагоны отличаются от прошлых моделей и салоном, и внешним видом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Совсем скоро они выйдут на маршруты на северо-западе Москвы, заменив высокопольные односекционные трамваи», – говорится в сообщении.

Отличительными особенностями новых трамваем считается увеличенные количество мест в салоне, табло, а также экраны. В новых вагонах появилась подсветка.

В текущем году в столицу должны поставить 109 низкопольных вагонов, в числе которых 90 односекционных и 19 трехсекционных.

Трехсекционные трамваи начнут курсировать на линиях с большим пассажиропотоком.

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