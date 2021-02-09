РИАМО - 9 фев. Квартира загорелась в пятиэтажном доме на улице Народного Ополчения в столице, в настоящее время пожар потушен, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 19:07. Огонь вспыхнул по адресу: улица Народного Ополчения, дом 52, корпус 2.

«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия сил хозяйка квартиры с детьми покинули квартиру, их осматривает скорая помощь», - говорится в сообщении.

Из горящей квартиры вытащили мужчину, его передали медикам скорой помощи.

Пожарные потушили возгорание в 19:24. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.