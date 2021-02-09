РИАМО - 9 фев. Жители Московской области смогут присоединиться к всероссийской акции Tolles Diktat 2021 и проверить свои знания немецкого языка, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля. Диктант пишут на специальных площадках, а также по онлайн-трансляции.

«Очередная всероссийская открытая акция Tolles Diktat пройдет с 19 по 24 февраля с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке», - говорится в сообщении.

Онлайн-трансляция акции состоится 19 февраля в 13:00 по московскому времени на официальном сайте мероприятия.

Написать диктант могут школьники, студенты, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Итоги всероссийской акции будут подведены до 20 марта. Победители получат дипломы, а все участники - сертификаты.

В 2020 году в акции Tolles Diktat приняли участие более 67 тысяч человек из 34 стран мира.

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