РИАМО - 9 фев. В Московской области к 2025 году может появиться социальный карпулинг, с помощью приложения для мобильных жители удаленных районов смогут заказать «социальную машину» до остановок общественного транспорта и обратно, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных машинах, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами.
Он добавил, что эти моменты нужно тщательно проработать, в том числе и на законодательном уровне.
По его словам, если рассматривать идею с точки зрения актуальности – она хорошая.
Жигарев отметил, что в регионе немало жилых районов, которые удалены от остановок общественного транспорта. Так, в Балашихе ввели в эксплуатацию новый комплекс, который располагается недалеко от МКАД. Общественный транспорт едет только до одной станции метро, но недалеко находится и другая, до которой добираться было бы удобнее. В этом случае карпулинг представляет собой отличное решение.
Заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жуксказал, что в настоящее время жители удаленных районов добираются до необходимой точки на такси, что дорого, либо автостопом, что небезопасно.
Жук добавил, что поездка с помощью карпулинга станет не только дешевле, но и комфортнее. Люди в любом случае отдадут предпочтение общественному транспорту, до которого они будут добираться с помощью «социальной машины». Это повысит спрос на автобусы, что положительно скажется на экономике региона.
На текущий момент данный проект прорабатывается и для столицы.
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