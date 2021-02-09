РИАМО - 9 фев. В Московской области к 2025 году может появиться социальный карпулинг, с помощью приложения для мобильных жители удаленных районов смогут заказать «социальную машину» до остановок общественного транспорта и обратно, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Социальный карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных машинах, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами.

«Предполагается, что участвовать в социальном карпулинге сможет любой водитель на частном автомобиле. А государство может просубсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта. Здесь стоит вопрос контроля и ответственности водителя», – сказал зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции ЛДПР, член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

Он добавил, что эти моменты нужно тщательно проработать, в том числе и на законодательном уровне.

По его словам, если рассматривать идею с точки зрения актуальности – она хорошая.

Жигарев отметил, что в регионе немало жилых районов, которые удалены от остановок общественного транспорта. Так, в Балашихе ввели в эксплуатацию новый комплекс, который располагается недалеко от МКАД. Общественный транспорт едет только до одной станции метро, но недалеко находится и другая, до которой добираться было бы удобнее. В этом случае карпулинг представляет собой отличное решение.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жуксказал, что в настоящее время жители удаленных районов добираются до необходимой точки на такси, что дорого, либо автостопом, что небезопасно.

Жук добавил, что поездка с помощью карпулинга станет не только дешевле, но и комфортнее. Люди в любом случае отдадут предпочтение общественному транспорту, до которого они будут добираться с помощью «социальной машины». Это повысит спрос на автобусы, что положительно скажется на экономике региона.

На текущий момент данный проект прорабатывается и для столицы.

Приложение с QR‑кодом могут начать использовать в РФ вместо водительских прав>>