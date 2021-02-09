РИАМО - 9 фев. В столичной больнице умерла девушка, которую сбил пьяный водитель на пешеходном переходе на Флотской улице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 6 февраля водитель за рулем Mercedes наехал на двух на двух девушек, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушки после столкновения с иномаркой сразу попали под другое авто, которое двигалось во встречном направлении.

«Впоследствии обе пострадавшие, 21-летняя и 22-летняя девушки, машиной скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения столицы. От полученных травм одна из девушек скончалась в реанимационном отделении больницы», - говорится в сообщении.

У водителя, который сбил пешеходов, имелись явные признаки опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения медосвидетельствования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Водителю иномарки было предъявлено обвинение. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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