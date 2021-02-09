РИАМО - 9 фев. Онлайн-трансляция подведения итогов всероссийской акции «Мое детство — война» состоится в прямом эфире на YouTube-канале акции 19 февраля с 12:00 до 14:00, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.

Акция вызвала большой отклик: в ней приняли участие более 4 тысяч волонтеров из 70 регионов России, ЛНР и Аргентины.

«Создан крупнейший архив видеовоспоминаний детей войны. Опубликовано более 1,4 тысячи видео, количество их просмотров превысило 176 тысяч. Благодаря волонтерам россияне и иностранцы настоящих и будущих поколений смогут больше узнать о тихом подвиге почти полутора тысяч детей войны​», — отметил руководитель оргкомитета проекта, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

От имени оргкомитета проекта член ОП РФ пригласил к созданию, просмотру, изучению и систематизации видеороликов о судьбах детей войны и к участию в онлайн-трансляции тех, кто неравнодушен к вопросу сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Во время прямого эфира также состоятся: олимпиада, посвященная судьбам детей войны и литературным героям – детям войны; онлайн-голосование за лучше конкурсные работы, на основании которого будут определены победители отдельного конкурса зрительских симпатий; розыгрыш призов среди активных зрителей трансляции, оставивших комментарии.

Предварительная регистрация для участия в онлайн-мероприятии по ссылке.​