РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. В городском округе Люберцы в 2021 году планируют комплексно благоустроить 39 дворовых территорий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. В 2020 году было комплексно благоустроено 34 дворовых территории, в 2021 году будет благоустроено 39 дворов», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в городе Люберцы благоустроят 23 двора, в поселке Красково – три, в поселке Малаховка – пять, в поселке Октябрьский – четыре, в поселке Томилино – четыре. С перечнем адресов дворов на 2021 год можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Адресный перечень дворов 2021».