РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы призывает жителей быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, и напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В январе 2021 года на территории округа произошло три случая смертельного травмирования на железнодорожной инфраструктуре: 23 и 27 января вблизи платформы Ухтомская были смертельно травмированы двое мужчин на перегоне «Ухтомская – Люберцы-1», 29 января вблизи платформы Коренево был смертельно травмирован мужчина на перегоне «Коренево – Люберцы-2».

«Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности! Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора. Помните, нет ничего важнее человеческой жизни!» - говорится в сообщении.