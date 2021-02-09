РИАМО - 9 фев. В вечерний час пик вторника Москва встала в девятибалльных пробках, заторы отмечаются на кольцевых магистралях и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на МКАД, а также почти по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре мегаполиса пробки отмечаются на улице Новый Арбат, Никитском бульваре, Большой Никитской улице, Тверской улице, Мясницкой улице, в Лубянском проезде, на Кремлевской набережной, улице Балчуг, Софийской набережной и других.

Кроме того, сильные заторы наблюдаются на вылетных магистралях в сторону области.

К 20 часам ожидается снижение загруженности московских дорог до семи баллов, к 21 часу – до пяти баллов. Свободными дороги в столице станут к 22 часам, в это время прогнозируется два балла.