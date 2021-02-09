РИАМО - 9 фев. Фестиваль солдатской каши пройдет в Военно-техническом музее в Черноголовке в День защитника Отечества, сообщила заведующая отделом экскурсионно-просветительской работы музея Марина Ушакова.

«У нас предусмотрены и костры, на которых будут готовить солдатскую кашу, и полевая кухня. <...> Но самое главное — это приготовление каши посетителями: мы выберем самую вкусную кашу и самую надежную команду», — сказала Ушакова в эфире «Радио 1».

Кроме того, для гостей будет подготовлено множество различных праздничных мероприятий: фотоплощадки, катание на бронетранспортере и на лошадях. Также пройдут мастер-классы для будущих автоматчиков.

Праздник в музее начнется в 11:00, а фестиваль каши откроется в 12:00.