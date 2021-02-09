РИАМО - 9 фев. Пассажир столичной подземки, упавший под поезд на станции «Октябрьское поле», скончался, сообщает «Интерфакс».

Ранее поезда Таганско-Краснопресненской линии метро временно не ходили от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Около 17:35 мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро «Октябрьское поле». Спасти его не удалось», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.