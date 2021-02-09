РИАМО - 9 фев. За 2020 год специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) выполнили около 400 вылетов по медицинским нуждам для помощи людям, попавшим в ДТП, и тем, кому потребовалась немедленная госпитализация, сообщил директор центра Кирилл Святенко.

«По итогам 2020 года <...> по линии авиационных спасателей <...> около 400 заявок медицинских мы выполнили. <…> 540 у нас вылетов по мониторингу пожарной обстановки», — сказал Святенко в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что из-за ограничительных мер по коронавирусу статистика вылетов в 2020 году стала ниже, чем в прошлые года.​​

Основная задача ГКУ «МАЦ» — это авиационное обеспечение экстренного реагирования на ЧС, проведение специальных аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, патрульных и других видов авиационных работ, авиационного обеспечения оперативной деятельности правительства Москвы и городских служб.

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