РИАМО - 9 фев. Специалисты Московского авиационного центра продолжали нести дежурство и в период ограничений, введенных в городе из-за ситуации по коронавирусу, с соблюдением всех норм безопасности, уже около 80% сотрудников МАЦ вакцинировались от Covid-19, сообщил директор ГКУ «Московский авиационный центр» Кирилл Святенко.

«Что касается вакцинации (от коронавируса – ред.), <...> на сегодняшний день у нас, наверное, 80%, а то и больше вакцинировалось», - сказал Святенко в эфире телеканала «Москва 24».​​

В мегаполисе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках города, а также в выездных мобильных пунктах.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 947 036 случаев коронавируса, выздоровели 854 725 пациентов, умер 14 031 заболевший.

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Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 980 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа.

- Ограничения на заполняемость залов театров в Москве могут ослабить весной. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%.

- 43 нарушения мер против Covid выявили в учреждениях и общественных местах Москвы в январе. Чаще всего выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты.

- В московских ЗАГСах отменили Covid‑ограничения. Они перешли на обычный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 больных. В Москве - 1 584 .

- В Москве соцработники оказали более 60 тыс услуг заразившимся коронавирусом. Помощь оказывают только те работники, у которых выработались антитела.