РИАМО - 9 фев. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик оценивается в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта затруднено на востоке, севере, западе и юго-востоке МКАД, практически по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре города сильные заторы наблюдаются на Бульварном кольце, около станций метро «Кузнецкий мост», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Китай-город», а также на набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы.

Пробки образовались на Кутузовском проспекте, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, Щелковском шоссе, проспекте Мира и других трассах города.

К 20 часам ожидается снижение загруженности дорог до шести баллов, к 21 часу – до четырех баллов.