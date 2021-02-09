РИАМО - 9 фев. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро движение поездов вновь осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале Metro Operativno.

Ранее поезда временно не ходили от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека, упавшего на пути. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.