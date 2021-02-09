РИАМО - 9 фев. Муниципального депутата по столичному району Зюзино Константина Янкаускаса поместили под домашний арест до 23 марта, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении Янкаускаса удовлетворено», — сказал собеседник агентства.

Янкаускас обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции 23 января в центре Москвы.

Ранее депутат отбывал арест в спецприемнике за нарушение правил порядка проведения митинга.

Несогласованные акции прошли 23, 31 января и 2 февраля в разных городах России, в том числе в Москве.