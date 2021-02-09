РИАМО - 9 фев. Прокуратура подмосковной Электростали проводит проверку по факту травмирования мальчика упавшей с крыши наледью, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

«По имеющейся информации, сегодня, 9 февраля 2021 года, на малолетнего мальчика упала наледь с крыши жилого дома на проспекте Ленина. В результате чего ребенок получил травму», — говорится в сообщении.

По данным СК, пострадавшему мальчику 12 лет, он доставлен в больницу с ушибленными ранами головы. По данному факту проводится доследственная проверка.