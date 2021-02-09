РИАМО - 9 фев. На Большой Переяславской улице в Москве грузовик сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Большой Переяславской улице в районе дома 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают городские службы. На данный момент информация о пострадавших в ДТП уточняется.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на Большой Переяславской улице наблюдаются небольшие затруднения движения.

По информации столичной Госавтоинспекции, сбитая девушка отказалась от госпитализации.

Грузовой автомобиль перемещен к обочине дороги и не мешает движению на улице.

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