РИАМО - 9 фев. В Дмитровском районе Москвы началось возведение жилого дома на 137 квартир для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Общая площадь квартир составит 7,7 тысячи квадратных метров. В них будет улучшенная отделка.

«На площадке выполняются работы подготовительного периода. Идет освобождение территории и перекладка инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2022 году», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Также там появятся детские и спортивные площадки.

В программу реновации в Дмитровском районе вошло 55 домов. Их площадь составляет свыше 170 тысяч квадратных метров.

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