РИАМО - 9 фев. Инспекторы стройнадзора проводят итоговую проверку новостройки на улице Захарова в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«С момента начала строительства на объекте прошло четыре проверочных мероприятия, работы велись в графике. До 24 февраля продлится итоговая проверка, по результатам которой в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Застройку вело ООО «СЗ «РК-Газсетьсервис». В 18-этажном доме организовали 128 квартир.

За ходом строительства объектов в регионе можно следить с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».