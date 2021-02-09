РИАМО - 9 фев. Движение составов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена возобновили после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Telegram-канале Metro Operativno.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии не ходили поезда от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

На станции «Каширская» перестали останавливаться поезда в центр со вторника>>