РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. С 10 февраля 2021 года в ТЦ «Торговые ряды» на улице Инициативной в городском округе Люберцы заработает стационарный пункт вакцинации от Covid-19, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 10 февраля 2021 года запланировано открытие стационарного пункта вакцинации в ТЦ «Торговые ряды» по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №7 Б. В ближайшее время будет открыт прививочный пункт в Медицинском центре «Марусино». Так же рассматриваем возможность открытия пунктов вакцинации в ТД «Выходной», в торговом комплексе «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский и в здании администрации поселка Малаховка», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время в городском округе Люберцы вакцинацию можно пройти в восьми поликлинических отделениях. Записаться на прививку от Covid-19 можно через региональный портал Госуслуги, по телефону 122, в отделениях МФЦ, в поликлиниках (ежедневно открыты 800 ячеек расписания). Информация размещена на сайтах администрации и Люберецкой областной больницы.

«Кроме того, открыты стационарные пункты вакцинации в торговых центрах «Орбита», «Светофор», а также в центральном отделении МФЦ на улице Звуковой. Вакцинация проводится без предварительной записи. В данных пунктах уже привились 748 жителей», - пояснил Ружицкий.

По его словам, повышенное внимание уделяется здоровью старшего поколения.

«Жители 60 плюс могут пройти вакцинацию в любом из вышеперечисленных пунктов, а также - в клубе «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом №5 в здании Совета ветеранов по четвергам с 10:00 до 12:00. Запись по телефону клуба «Активное долголетие»: 8(495)554-61-21», - добавил Ружицкий.

Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

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