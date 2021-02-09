РИАМО - 9 фев. На пост главы управы московского района Марьино назначен Владимир Корешков, который ранее занимал должность глава управы района Печатники, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. «Назначить Корешкова <...> на должность главы управы района Марьино города Москвы», — говорится в документе. Служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра столицы. Ранее Корешков занимал должность глава управы столичного района Печатники.

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