РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. В подмосковном Красногорске с начала текущего года четыре ребенка-сироты обрели новые семьи через органы опеки и попечительства, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С начала года органы опеки и попечительства городского округа Красногорск устроили в семьи четверо детей-сирот», - говорится в сообщении.

По данным отдела опеки и попечительства округа, всего в Красногорске 278 детей проживают в замещающих семьях.

«С начала года 125 детей-сирот обрели родителей в подмосковных замещающих семьях», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в регионе особое внимание уделяют подготовке будущих приемных родителей. Для этого в Подмосковье работают 72 школы приемных родителей.

«Помимо базовой программы можно пройти обучение по дополнительным модулям и узнать о воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, подростков или сиблингов - братьев и сестер», - добавила Каклюгина.