РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Ученицы детской музыкальной школы №2 Люберец Софья Жоричева и Виктория Плотникова стали лауреатами II степени VII Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического и вокального искусства «Новая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчанки стали вторыми в номинации «Эстрадный вокал». Возрастная категория 10-11 лет», - говорится в сообщении.

Занимаются девочки у преподавателя по классу эстрадного вокала Ольги Кары.