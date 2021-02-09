РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Ученицы детской музыкальной школы №2 Люберец Софья Жоричева и Виктория Плотникова стали лауреатами II степени VII Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического и вокального искусства «Новая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Люберчанки стали вторыми в номинации «Эстрадный вокал». Возрастная категория 10-11 лет», - говорится в сообщении.
Занимаются девочки у преподавателя по классу эстрадного вокала Ольги Кары.
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