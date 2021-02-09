РИАМО - 9 фев. Российским семьям, в которых родится ребенок до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщает Nation News.

О возможности материальной помощи рассказали в Пенсионном фонде России. Родителям нужно подать заявление на портале «Госуслуги» или лично в клиентской службе ПФР.

«В соответствии с указом президента России единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье», - говорится в сообщении.

Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительную выплату в декабре предоставили автоматически.​ Всего деньги выплатили на 13,7 миллиона детей.

В фонде отметили, что в прошлом году ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительную выплату в декабре предоставили автоматически. Всего деньги выплатили на 13,7 миллиона детей.

Если же ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставлял ПФР в течение прошлого года, то заявление необходимо подать самостоятельно. Сделать это нужно до 31 марта 2021 года.​