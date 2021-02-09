РИАМО - 9 фев. Школа № 16 в Мадонском микрорайоне в Орехово-Зуеве получила дополнительный корпус на 300 мест, который полностью решит проблему второй смены, сообщает Telegram-канал «Воробьев Live».

Во вторник учреждение, которое построили досрочно, посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В 2019 году он дал старт строительству нового здания в рамках закладки 50 школ Подмосковья. Глава региона пообщался с родителями и учителями, которые с нетерпением ждали открытия нового здания школы.

«Это президентская программа по строительству школ. Владимир Владимирович нас поддержал, он понимает, что Подмосковье растет. Мы строим по 30-40 школ, и их все равно не хватает», — отметил Воробьев.

По его словам, когда дети учатся во вторую смену — это всегда нарушение ритма.

«Идеально, когда ребенок с утра учится, он находится в тонусе. После учебы он может заниматься спортом, рисовать, петь, играть на гитаре», — отметил губернатор.

Данная школа — единственная в Мадонском микрорайоне. Здесь обучается 1,2 тысячи ребят. В новом здании расположены 13 учебных классов, кабинет музыки, лаборантские, мастерские, медблок, спортблок, большая игровая зона и столовая. Занятия в школе стартуют в марте, первыми знакомиться с новыми кабинетами отправятся ученики 1-3 классов.

«Мы 33 школы построили в прошлом году, в этом планируем 36. Наша задача — научится строить досрочно и качественно, а не позже, чем в срок. Я поставил задачу нашему строительному блоку, что объекты нужно завершать досрочно. Приятно, что эта школа сдана с опережением», — подчеркнул Воробьев.

Школа №16, построенная в 1977 году, с первого дня работала в две смены — после обеда занимались более 440 ребят. Образовательное учреждение второй год подряд находится в зеленой зоне в рейтинге подмосковных школ. По итогу последнего учебного года 70% выпускников поступили в вузы на бюджетное отделение.

Директор школы Ольга Глазнева отметила, что открытия пристройки в микрорайоне очень ждут. Многодетная мама Ольга Родионова считает, что учеба в одну смену дает детям больше возможностей для развития.

«У меня две девочки уже выпускницы, а двое детей — в третьем и седьмом классах. Хочу выразить огромную благодарность за новую современную пристройку, благодаря которой мои дети будут учиться в одну смену. Я считаю, что ребенок лучше воспринимает информацию в первой половине дня», — отметила Родионова.