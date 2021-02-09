РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Выездной матч по хоккею с мячом 13 февраля сыграет команда «Урожай» поселка Томилино подмосковных Люберец в рамках первенства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«13 февраля в 11:00 состоится выездная игра по хоккею с мячом в рамках первенства Московской области. На лед выйдут команды «Урожай» и «Вымпел». Матч пройдет на стадионе «Вымпел» в Королеве», - говорится в сообщении.

Матч пройдет в соответствии с нормами эпидемиологической безопасности.