РИАМО - 9 фев. Россияне уже в этом году смогут воспользоваться 170 новыми сервисами, которые появятся на портале госуслуг, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на данный момент на портале представлено свыше 400 различных сервисов и скоро их число будет увеличено.

«Мы видим, как специалисты по коммуникациям помогают людям решать проблемы, в том числе и с записью на вакцинацию. Сейчас на портале более 400 сервисов, в этом году будет введено еще около 170 новых», — сказал Чернышенко.

Согласно поручению президента РФ, до конца 2022 года в электронный формат должны быть переведены все социально значимые услуги.

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