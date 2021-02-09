РИАМО - 9 фев. В подмосковной Электростали проводится доследственная проверка по факту падения наледи с крыши дома на голову подростку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел во вторник. 12-летний мальчик с ушибленными ранами головы госпитализирован в одну из больниц Электростали.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа», – говорится в сообщении.

Причины, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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