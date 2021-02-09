РИАМО - 9 фев. Учреждения Службы крови Московской области заготовили более 64 тонн донорской крови и ее компонентов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в прошлом году, активные и неравнодушные жители продолжали сдавать кровь. Именно благодаря им Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», - сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Заготовленная кровь поступает в медучреждения Подмосковья. Она особенно нужна пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и больным различными заболеваниями.

Центральная областная станция переливания крови работает без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом 37А.