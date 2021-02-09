РИАМО - 9 фев. Правоохранители задержали мужчину, который примененил насилие в отношении сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Страстного бульвара мужчина 1992 года рождения нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища», — сказала Иванова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшей время ему выберут меру пресечения.

В Москве и других городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции. Полиция продолжает устанавливать личности тех, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов.