РИАМО - 9 фев. В столице более 13 тысяч горожан, переболевших коронавирусом, сдали плазму для лечения данного заболевания, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«В прошлом месяце более 3 тысяч человек сдали плазму после перенесенной коронавирусной инфекции. Это меньше, чем мы наблюдали в декабре или ноябре 2020 года, ведь январские праздники всегда вносят свои коррективы», – сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог Москвы, ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, доктор медицинских наук, профессор Андрей Буланов.

Плазма с антителами к Covid-19 нужна для лечения пациентов в среднем и тяжелом состоянии в стационарах. Данный метод является одним из составляющих комплексной терапии.

«Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%», - уточняется в сообщении.

Донором плазмы может стать любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Еще у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры и те, кто хотят ими стать, могут задать все вопросы по телефону горячей линии: +7(495)870-45-16.

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9 ФЕВРАЛЯ

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