РИАМО - 9 фев. Более 5,7 тысячи центральных тепловых пунктов в Москве подключены к системе онлайн-диспетчеризации, которая позволяет спрогнозировать вероятность аварии и предотвратить ее, сообщил журналистам во вторник руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ПАО «МОЭК» Дмитрий Филатов.

«На каждом пункте стоит порядка 10 датчиков, которые в онлайн-режиме каждый час отправляют в диспетчерскую цифры по расходу воды, температуре, давлению. Дальше алгоритм отсчитывает эти показатели. Отклонение этих показателей позволяет спрогнозировать аварию, которой еще не случилось. На текущий момент к системе диспетчеризации подключено более 5,7 тысячи тепловых пунктов», - сказал Филатов.

Он добавил, что благодаря внедрению данной системы удалось повысить оперативность выявления внештатных ситуаций с трех до одних суток. Также удаленный контроль избавил от необходимости постоянного присутствия персонала на объектах.

ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации.