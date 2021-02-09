РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 фев. Дорогу от Волоколамского шоссе до деревни Сабурово и ЖК «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют начать ремонтировать в текущем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Капитальный ремонт дорожного полотна от Волоколамского шоссе до микрорайона «Митино О2» планируется начать в 2021 году», – говорится в сообщении.

Участок автодороги был закрыт в сентябре 2019 года в связи с частичным разрушением несущих конструкций дорожного полотна. В настоящий момент завершаются проектные работы.

Кроме того, при наличии финансирования в 2021 году планируется построить участок дороги общего пользования протяженностью порядка 800 метров, который соединит ЖК «Лесобережный» с автодорогой регионального значения Аникеевка – Нахабино.

Ремонт дорог с привлечением субсидий из местного и регионального бюджетов в городском округе Красногорск в 2021 году пройдет в два этапа. 34 автодороги отремонтируют на первом этапе, и еще 23 – на втором.