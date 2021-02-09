РИАМО - 9 фев. Онлайн-опрос «О работе общественного транспорта в Московской области» проходит со 2 февраля по 2 марта 2021 года на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Подмосковный комитет по конкурентной политике проводит этот опрос для оценки и повышения удобства и качества работы общественного транспорта в регионе.

«Полученные данные будут использованы для организации дальнейшей работы по повышению качества услуг, предоставляемых государственными и частными перевозчиками», - говорится в сообщении.

Сейчас, в период холодов, за работой общественного транспорта в Подмосковье наблюдает специальный штаб. На рейсы стало выходить на 22 автобуса больше, а на некоторых остановках пассажирам раздают бесплатный горячий чай.