РИАМО - 9 фев. Четыре аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок для индивидуального жилого строительства в деревне Авдеево городского округа Зарайск пройдут на Едином портале торгов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Площадь каждого земельного участка равна 1 389 квадратных метров и сдаются они более чем на 13 лет. Земельные участки не огорожены, свободны от зданий и сооружений, покрыты травянистой растительностью. Подъезд к участкам имеется по грунтовой дороге», - говорится в сообщении.

Начальная цена аренды каждого участка составляет 20 тысяч рублей.

Торги пройдут 16 июня 2021 года на площадке «РТС-тендер». Заявки принимаются до 14 июня.

Земельный участок с кадастровым номером: 50:38:0040115:945 – процедура номер 46295.

Земельный участок с кадастровым номером: 50:38:0040115:946 – процедура 47296.

Земельный участок с кадастровым номером: 50:38:0040115:943 – процедура 47297.

Земельный участок с кадастровым номером: 50:38:0040115:944 – процедура 47299.