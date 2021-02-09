РИАМО - 9 фев. В Троицком и Новомосковском округах столицы число рабочих мест выросло более чем на 200% с 2012 года, всего за этот период было создано 150 тысяч рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Число рабочих мест в новой Москве превысило 267 тысяч. Наибольшие возможности для трудоустройства появились в сфере потребительского рынка – 44,9 тысячи рабочих мест, топливно-энергетическом комплексе и строительстве – 32,1 тысячи, логистики и связи – 24,9 тысячи.

«Если учитывать инновационный центр «Сколково» — это еще 33 тысячи мест, то количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах достигает уже 267 тысяч, что позволяет говорить о росте их числа относительно момента присоединения более чем втрое», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Рабочие места создали и в других сферах — в социальной, сфере финансов и управления недвижимостью, сфере обрабатывающего производства, услуг.

В прошлом году население новой Москвы составило 554 тысячи человек.

Жидкин отметил, что прирост населения можно объяснить итогами реализации комплексного подхода развития новых территорий. Так, гарантией стабильности и комфорта является наличие школ, детсадов, поликлиник, больниц, а также рабочих мест в границах округов.

Здесь же созданы образцовые проекты, в числе которых первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты социально-культурного быта и жилье.

В настоящее время дано разрешение на строительство первой очереди бизнес-квартала «Прокшино». Это будет деловой центр с объектами торговли, образования, а также культуры. Он будет находиться менее чем в 100 метрах от одноименной станции метро.