РИАМО - 9 фев. С начала этого года в столице в два раза уменьшилось количество происшествий на водных объектах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В настоящее время в столице зарегистрировали три происшествия на водных объектах, спасли три человека, гибели граждан допущено не было.

«Для обеспечения безопасности на воде патрульные группы из числа инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, спасателей Московской городской поисковой спасательной службы и добровольцев проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период», – говорится в сообщении.

В настоящее время с начала текущего года проведено свыше 3,8 тысячи патрулирований, а также более 10 тысяч бесед с жителями по правилам поведения на водных объектах. В ходе патрулирований было выявлено 159 детей до 14 лет, которые находились у водоемов без присмотра взрослых.

Ведомство напомнило, что не стоит выходить на неокрепший лед для рыбалки, катания на коньках, а также выезжать на снегоходах. Горожан призвали были внимательными и осторожными.